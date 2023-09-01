مؤتمر صحافي الأربعاء لنادي الـ ATCL للاعلان عن "كورال رالي لبنان الدولي"

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دعا النادي اللبناني للسيارات والسياحة (( ATCL رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل الواقع فيه 6 ايلول 2023 في مقر النادي بالكسليك للاعلان رسمياً عن كافة التفاصيل المتعلقة بـ"كورال رالي لبنان الدولي الخامس والأربعين" الذي سينظمه في 15 و16 و17 ايلول 2023 بمشاركة لبنانية وعربية ودولية كبيرة وبحضور مسؤولي النادي ومسؤولي السباق والشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام.

ويندرج الرالي في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الاوسط للراليات للعام الجاري.