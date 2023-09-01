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هالاند أفضل مهاجم في أوروبا.. ويتفوق على ميسي

1
SEPTEMBER
2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، الخميس، فوز إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في القارة لموسم2022-2023.
وتفوق هالاند (23 عاما) على زميله كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وليونيل ميسي قائد الأرجنتين والمنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي من باريس سان جيرمان.
 
وقاد هالاند فريقه سيتي لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.
 
وقال هالاند عقب استلام الجائزة: "لقد فزت بالثلاثية وأعيش حلما. كان هذا حلمي حين كنت صغيرا. السعادة لا تسعني بهذا الإنجاز.
 
وتابع: "هذا يحفزني ويعطيني الدافع للدخول في مغامرة أخرى(لتحقيق) إنجاز آخر وأحمل ألقابا أكثر. هذه الجائزة جميلة من حيث التصميم".
وسجل هالاند 12 هدفا ليتوج هدافا لدوري أبطال أوروبا، كما أحرز36 هدفا ليحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
 
وحل ميسي ثانيا خلف مهاجم منتخب النرويج بينما جاء دي بروين في المركز الثالث.
 
 غوارديولا المدرب الأفضل
 
فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية مستفيدا من تألق هالاند ودي بروين.
وحقق المدرب الإسباني الجائزة للمرة الأولى بعد وجوده في القائمة النهائية العامين السابقين.
 
وحل لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المركز الثاني، وجاء سيموني إنزاغي مدرب إنتر، الذي خسر 1-صفر في نهائي دوري الأبطال، ثالثا.
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