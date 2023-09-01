بقيادة ميسي.. الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن المونديال

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يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد، الخميس.

وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني بعض اللاعبين البارزين، مثل باولو ديبالا (روما الإيطالي)، وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، بسبب الإصابة.

وميسي (36 عاما) المنضم حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي، سيقود المنتخب إلى جانبه المخضرمَين أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وتستضيف الأرجنتين الإكوادور في بوينوس أيريس في 7 سبتمبر، ثم تحل ضيفة على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.

وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالي:

حراس مرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (أيندهوفن الهولندي)، خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).

مدافعون: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، خوان فويث (فياريال الإسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (إشبيلية)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ماركو سينيسي (بورنموث الإنجليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي).

لاعبو وسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، إنسو فرنانديز (بنفيكا)، إيسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، فاكوندو بونانوتي (برايتون الإنجليزي)، ألان فيلاسكو (دالاس الأميركي)، برونو سابيلي (أتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأميركي).

مهاجمون: لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، دي ماريا (بنفيكا)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيكولاس غونساليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الإيطالي)، ميسي (إنتر ميامي)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد).