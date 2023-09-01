living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بقيادة ميسي.. الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن المونديال

1
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد، الخميس.
 
وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني بعض اللاعبين البارزين، مثل باولو ديبالا (روما الإيطالي)، وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، بسبب الإصابة.
 
وميسي (36 عاما) المنضم حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي، سيقود المنتخب إلى جانبه المخضرمَين أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني).
 
وتستضيف الأرجنتين الإكوادور في بوينوس أيريس في 7 سبتمبر، ثم تحل ضيفة على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.
 
وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالي:
 
حراس مرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (أيندهوفن الهولندي)، خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).
 
مدافعون: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، خوان فويث (فياريال الإسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (إشبيلية)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ماركو سينيسي (بورنموث الإنجليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي).
 
لاعبو وسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، إنسو فرنانديز (بنفيكا)، إيسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، فاكوندو بونانوتي (برايتون الإنجليزي)، ألان فيلاسكو (دالاس الأميركي)، برونو سابيلي (أتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأميركي).
 
مهاجمون: لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، دي ماريا (بنفيكا)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيكولاس غونساليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الإيطالي)، ميسي (إنتر ميامي)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   