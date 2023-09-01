رئيس اتحاد السلة المصري يشيد بالفراعنة.. وهذه فرص الأولمبياد

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بعد تحقيق منتخب مصر فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم لكرة السلة، أشاد رئيس الاتحاد المصري للعبة بأداء لاعبي "الفراعنة" والجهاز الفني، وذلك في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية".

وانتصر منتخب مصر مساء الخميس على نظيره الأردني بنتيجة 85-69، في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات في الفلبين، ليعزز حظوظه في التأهل لأولمبياد باريس المقررة العام المقبل.

وكانت مصر قد فازت على المكسيك بنتيجة 100-72، وهو أول انتصار للفراعنة في بطولة العالم منذ عام 1994، والأول للمنتخبات العربية في النسخة الحالية المقامة بتنظيم ثلاثي مشترك بين إندونسيا واليابان والفلبين.

وافتتحت مصر مشوارها في المونديال بهزيمة كبيرة من ليتوانيا بنتيجة 67-93، ثم ثانية من مونتينغرو بنتيجة 74-89، لكن انتصارها على المكسيك ثم الأردن أعاد لها حلم التأهل لأولمبياد باريس.

ويحاول منتخب مصر الوصول إلى أفضل ترتيب نهائي ممكن للمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة لأولمبياد 2024، إذ يتأهل المنتخب صاحب أفضل ترتيب على مستوى إفريقيا في كأس العالم إلى الأولمبياد بشكل مباشر.

بينما يتأهل صاحب ثاني أفضل مركز بين المنتخبات الإفريقية في المونديال، إلى ملحق عالمي يضم 24 منتخبا، تتأهل منها 4 فقط إلى الأولمبياد.

طفرات

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "منتخب مصر حقق الفوز على منتخب الأردن بفضل جهود اللاعبين وخبرة الجهاز الفني الجديد، الذي يحقق طفرات كبيرة منذ توليه المسؤولية".

وتابع أبو فريخة المتواجد في الفلبين مع البعثة، أن "منتخب مصر يستعد بشكل جيد من الآن لمواجهة منتخب نيوزيلندا، من خلال دراسة جوانب القوة والضعف للمنافس، وتركيز التدريبات الفنية على هذه النقاط من أجل تحقيق المكسب المنشود".

وشدد على أن "منتخب مصر يسعى للفوز على نيوزيلندا بفارق كبير، لتحقيق الحلم والتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس الذي اقترب منه كثيرا بالفوزين الذين حققهما حتى الآن".

فرص "الفراعنة" في التأهل للأولمبياد، يشرحها الخبير في كرة السلة العالمية لاعب منتخب مصر السابق محمد يوسف، لموقع "سكاي نيوز عربية":

بتحقيق انتصارين في البطولة، اقتربت مصر من حلم المشاركة في أولمبياد باريس مباشرة، أو ضمنت على الأقل خوض الملحق.

منتخب مصر يلعب على فرصتين، الأولى هي التأهل مباشرة للأولمبياد، والثانية التأهل إلى الملحق وهذا مضمون من الآن.

مصر حاليا لديها 6 نقاط من خسارتين وانتصارين ومعها فارق 3 نقاط، بينما جنوب السودان لديه 6 نقاط من خسارتين وانتصارين، ومعه فارق نقطتين.

مصر تواجه نيوزيلندا السبت، مع العلم الأخيرة ستخوض المباراة من دون هدف واضح لأن أستراليا خطفت منها بطاقة التأهل عن أوقيانوسيا.

هناك صراع من أجل التأهل المباشر عن إفريقيا بين مصر وجنوب السودان، والأخير إذا خسر من أنغولا مع فوز مصر على نيوزيلندا، فالتأهل المباشر سيكون من نصيب مصر.

إذا فاز جنوب السودان على أنغولا، وهذا أمر متوقع، فوقتها لا بد لمصر أن تحقق الفوز على نيوزيلندا بنفس فارق النقاط أو أكثر من فوز جنوب السودان على أنغولا.