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تايكواندو :الاعلان عن بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون

31
AUGUST
2023
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أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو رسمياً عن بطولة آسيا وعن دورة بيروت السنوية المفتوحة في نسختها الخامسة  اللتين سينظمهما بين 2 و13 ايلول المقبل في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية  قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وتحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة .
 
وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عُقد  في فندق "لورويال"(ضبية).تقدّم الحضور العقيد محمد حرز ممثلاً راعي المسابقتين قائد الجيش اللبناني ،السفير الكوري الجنوبي في لبنان ايل بارك وعقيلته، رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيوك سيوك، رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة واعضاء الاتحاد،عائلة التايكواندو اللبنانية من رؤساء واعضاء اندية ومدربين ورجال الصحافة والاعلام.
عريفة الحفل
 
استهل المؤتمر الصحافي بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة عريّفة الحفل ماريا الجضم جاء فيها:
 
أرحّب بكم باسم رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني في هذا المؤتمر الصحافي للاعلان رسمياً عن بطولة آسيا للناشئين وعن دورة بيروت المفتوحة. 
حدثان دوليان كبيران يستضيفهما الاتحاد اللبناني على أرض وطن الأرز على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ نحو 4 سنوات.فعزيمة الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة  قوية ليكون لبنان مرة جديدة ملتقى مئات اللاعبين واللاعبات من عشرات الدول في رياضة التايكواندو ليتنافسوا بروح رياضية للصعود الى منصات التتويج .ولبنان سيكون محط انظار عالم التايكوندو لأكثر من عشرة ايام.
 
الدكتور ظريفة
الكلمة الثانية لظريفة الذي رحّب بالحاضرين وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون لرعايته الحدثين الدوليين الكبيرين.وتحدث عن استضافة بطولة آسيا للمرة الأولى عام 2021 في ظل ظروف صحية(وباء كورونا) واقتصادية صعبة .وشدّد على العلاقة الوطيدة  مع الاتحاد الآسيوي برئاسة البروفسور سيوك .ووجّه ظريفة الشكر الى السفير الكوري الجنوبي لاهتمامه الكبير برياضة التايكواندو في لبنان والى رجال الصحافة والاعلام الذي يقومون بواجباتهم على اكمل وجه في تغطية اخبار رياضة التايكواندو اللبنانية على مدار  السنة.واشار ظريفة الى ان كافة اللجان العاملة تقوم بواجباتها لانجاح بطولة آسيا وهو حدث دولي كبير جديد يستضيفه لبنان ودورة "بيروت أوبن" متمنياً تحقيق لاعبي ولاعبات المنتخب اللبناني ميداليات ملوّنة.
 
سيوك
الكلمة الثالثة لرأس هرم الاتحاد الآسيوي البروفسور سيوك الذي أعرب عن  سروره لوجوده في لبنان لمواكبة حدثين دوليين كبيرين ونوّه بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد اللبناني برئاسة الدكتور ظريفة ضمن الأسرة الآسيوية على صعيد تنمية وتطوير رياضة التايكواندو ومتمنياً التوفيق والنجاح لبطولة آسيا.وتطرّق سيوك الى اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي صباح الجمعة والى الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي ستنعقد ظهر الجمعة ايضاً بمشاركة 30 دولة من القارة الأكبر في العالم.
 
حرب
 
بدوره، تحدث مدير بطولة آسيا الماستر مارك حرب(امين عام الاتحاد اللبناني للتايكواندو) عن البطولة التي ستقام بين 2 و10 ايلول وعن دورة بيروت المفتوحة التي ستجري في 11 و12 و13 ايلول موجهاً الشكر للرعاة .واشار الى مشاركة نحو الفي لاعب ولاعبة من 39 دولة مضيفاً ان عشرات الحكام الاجانب واللبنانيين سيقودون المباريات .وذكر ان افتتاح البطولة سيجري عند الساعة الخامسة من عصر الأحد 3 أيلول في مجمّع نهاد نوفل.وتحدث حرب عن الأمور الفنية والادارية واللوجستية.واوضح ان نحو تسعين لاعب ولاعبة سيمثّلون لبنان  وهم في جهوزية فنية عالية.
 
الكلمة الأخيرة للسفير الكوري الجنوبي الذي نوّه بتطور رياضة التايكواندو في لبنان بفضل اتحاد فاعل وعمله احترافي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان .واعتبر ان عام 2023 هو عام التايكواندو في لبنان .
 
ثم اجاب ظريفة على أسئلة الصحافيين وتحدث عن  مشاركة اللاعبين في مسابقات "الجوائز الكبرى" وفي دورة الألعاب الآسيوية  التي ستقام خلال شهر ايلول متمنياً تحقيق نتائج جيدة.
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