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مانشستر يونايتد يعلن خبرا سيئا بشأن فاران

31
AUGUST
2023
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، غياب قطب دفاعه الفرنسي رافايل فاران عن الملاعب لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة.
 
وقال مانشستر يونايتد في بيان:"رافايل فاران سيغيب عن الفريق عندما يواجه مانشستر يونايتد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد بسبب الإصابة"، وفق "فرانس برس".
 
وأضاف: "خرج اللاعب الدولي الفرنسي في نهاية الشوط الأول في فوزنا على نوتنغهام فورست 3-2 في أولد ترافورد السبت بسبب اصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع" دون تحديد طبيعتها.
 
وعانى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما من إصابات عدة منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في عام 2021 قادما منر يال مدريد الاسباني، وبعد اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا في فبراير الماضي، سيحصل على فترة راحة دولية للعمل على عودته الى الملاعب.
 
غيابات بالجملة
 
ويعاني مانشستر يونايتد من غيابات عدة بسبب الإصابة وسيغيبون عن رحلة الفريق إلى لندن لمواجهة أرسنال الأحد المقبل في المرحلة الرابعة قبل فترة التوقف الدولية، أبرزهم لوك شو ومايسون ماونت والوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلوند الذي لم يخض أي مباراة معه منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف قادما من أتالانتا الايطالي بسبب مشكلة في الظهر.
 
كما غاب الهولندي تيريل مالاسيا والعاجي أماد ديالو وكوبي ماينو وحارس المرمى توم هيتون عن بداية الموسم بسبب الاصابة.
 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد فوزين وهزيمة في أول ثلاث مباريات.
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