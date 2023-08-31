إصابة فينيسيوس تصدم منتخب البرازيل.. البديل رافينيا

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أعلن المنتخب البرازيلي عدم مشاركة نجمه فينيسيوس جونيور في أول مباراتين للبرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب فينيسيوس، الثلاثاء، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أن اللاعب (23 عاما)، الذي أصيب في مباراة الريال أمام سيلتا فيغو التي فاز فيها الريال 1-0، قد يغيب عن الملاعب لنحو شهر تقريبا.

وسينضم رافينيا إلى تشكيلة البرازيل لخوض مباراتين أمام بوليفيا يوم 8 سبتمبر ثم أمام بيرو بعدها بأربعة أيام.

ولعب رافينيا خر مباراة له مع منتخب البرازيل خلال كأس العالم في قطر، وسجل الجناح (26 عاما) 5 أهداف في 16 مباراة مع المنتخب.

وستكون هذه المباريات هي الأولى لفرناندو دينيز كمدرب للبرازيل.