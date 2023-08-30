رالي لبنان: السجل الذهبي للأبطال منذ العام 1968 وروجيه فغالي يحمل الرقم القياسي بـ15 لقب

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يواصل النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)تحضيراته لكورال رالي لبنان الخامس والاربعين الذي سينظمه في 15 و16 و17 ايلول المقبل .وفي لمحة تاريخية للفائزين بالرالي بالارقام ، فلقد تعاقب سائقون أجانب وعرب ولبنانيون على احراز لقب السباق الذي بات من الأشهر في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية .وسنتناول بالتفصيل الفائزين بلقب الرالي منذ انطلاقته تحت اسم "رالي الجبل" في العام 1968 وصولاً الى تسميته الجديدة "رالي لبنان الدولي".وفي قراءة سريعة للسجل الذهبي يلاحظ احراز اللبناني روجيه فغالي اللقب 15 مرة ( رقم قياسي) بدءاً من العام 2000.كما أحرزه الاماراتي محمد بن سلبّم اربع مرات واللبناني جان بيار نصرالله ثلاث مرات.أما النسخة الأخيرة للرالي التي أقيمت في العام 2022 فأحرز لقبها القطري ناصر العطية(لقبه الثاني).

السجل الذهبي

وفي ما يلي السجل الذهبي:

-رالي الجبل 1968 – جان باسيلي وأنطوان سليم على رينو10

-رالي الجبل 1970 – جيرار أصفر وأمين حمود على رينو 16 غورديني 1303 اس

-رالي الجبل 1973 – جورج متى وجورج مغني على غولف

-رالي الجبل 1974 – طوني جيورجيو وجان لو إدّه على رينو 12

-رالي الجبل 1979 – جورج ضومط وسمير شيخاني على أودي 80 جي تي

-رالي الجبل 1980 – ألبير بسول وجيرار صونال على رينو 17 غورديني

-رالي الجبل 1981 – اسحاق قصارجيان وطوني كرم على بي.أم دبليو 2002

-رالي الجبل 1984 – ميشال عرمان وسمير هابط على رينو 5 توربو

-رالي الجبل 1985 – ناجي حنينه وجورج عسّاف على رينو 5 توربو

-رالي الجبل 1986 – نبيل كرم وجو صغيني على بورش 911

-رالي الجبل 1987 – محمد بن سليّم (الامارات العربية المتحدة ) وجون سبيلر(بيريطانيا) على أوبل مونتا 400

-رالي الجبل 1988 – سمير غانم و جوزيف غبريل على نيسان 240 آر.أس.

-رالي الجبل 1991 – محمد بن سليّم (الامارات العربية المتحدة ) و رونان مورغان (ايرلندا) على تويوتا سيليكا جي.تي.4

-رالي الجبل 1992- موريس صحناوي (باغيرا) وناجي اسطفان على فورد سييرا كوزوورث

-رالي الجبل 1993 – آلان أوراي (فرنسا) وجان جاك اندرييه (فرنسا) على رينو كليو ويليامس

-رالي لبنان 1994 – اليساندرو فيوريو (ايطاليا) وفيتوريو برامبيلا (ايطاليا) على لانسيا دلتا أتش أف انتغرال .

-رالي لبنان 1995 – جان بيار نصرالله وبيار أسمرعلى لانسيا دلتا أتش أف أنتغرال

-رالي لبنان 1996 – عبدالله باخشب (السعودية) و بوبي ويليس (ايرلندا) على تويوتا سيليكا جي.تي.4

-رالي لبنان 1997 – جان بيار نصرالله و جوزف مطر على لانسيا دلتا أتش أف أنتغرال

-رالي لبنان 1998 – محمد بن سليّم (الامارات العربية المتحدة ) و رونان مورغان (ايرلندا) على فورد اسكورت

-رالي لبنان 1999 – محمد بن سليّم (الامارات العربية المتحدة ) و رونان مورغان (ايرلندا) على فورد اسكورت

-رالي لبنان 2000 – روجيه فغالي وزياد شهاب على لانسيا دلتا أتش أف أنتغرال

-رالي لبنان 2001 – بييرو لياتي (ايطاليا) وكارلو كاسيني (ايطاليا) على سوبارو ايمبريزا WRC

-رالي لبنان 2002 – جان بيار نصرالله و يوسف باسيل على سوبارو ايمبريزا WRC

-رالي لبنان 2003 – روجيه فغالي وزياد شهاب على سوبارو ايمبريزا WRC

-رالي لبنان 2004- روجيه فغالي ونبيل نجيم على سوبارو ايمبريزا

-رالي لبنان 2005- لم يُقم بسبب الأحداث في لبنان

-رالي لبنان 2006- روجيه فغالي ونبيل نجيم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

-رالي لبنان 2007- روجيه فغالي ونبيل نجيم على ميتوبيتشي لانسر ايفو 9

-رالي لبنان 2008-روجيه فغالي وجيوفاني برناتشيني(ايطاليا) على سوبارو ايمبريزا

-رالي لبنان 2009-روجيه فغالي ونبيل نجيم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

-رالي لبنان 2010-روجيه فغالي ونبيل نجيم على سكودا فابيا اس 2000

-رالي لبنان 2011- روجيه فغالي وجوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 ار4

-رالي لبنان 2012-روجيه فغالي وجوزيف مطر على فورد فييستا اس 2000

-رالي لبنان 2013-روجيه فغالي وجوزيف مطر على فورد فييستا اس 2000

-رالي لبنان 2014- نيقولا اميوني وشادي بيروتي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

-رالي لبنان 2015-روجيه فغالي وجوزيف مطر على فورد فييستا ار 5

-رالي لبنان 2016- تامر غندور وسليم جليلاتي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو10 ار 4

-رالي لبنان 2017-روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا أر 5

-رالي لبنان 2018- روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا أر 5

-رالي لبنان 2019-ناصر صالح العطية(قطر) وماثيو بوميل(فرنسا) على فولسفاكن بولو جي تي اي

-رالي لبنان 2020-لم يقم الرالي بسبب جائحة "كورونا" والاقفال العام

-رالي لبنان 2021-روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا أر5

-رالي لبنان 2022- ناصر العطية(قطر) وماثيو بوميل(فرنسا) على فولسفاكن بولو جي تي اي

-رالي لبنان 2023-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟