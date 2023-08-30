بعد اعتلائه عرش الصدارة في الدوري السعودي.. رونالدو يعلق

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عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الشباب، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري "روشن".

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، خلال الفوز برباعية نظيفة.

ونشر رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام"، صورا له من احتفالاته خلال المباراة، وكتب عليها: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا. سعيد جدا بالاحتفال بهذا الفوز مع جماهيرنا. أداء رائع من الفريق".

ويعتلي رونالدو صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، ويليه زميله ساديو ماني، برصيد 4 أهداف.

كما فض رونالدو الشراكة مع مواطنه فابيو مارتينيز لاعب الخليج ليصبح أفضل هداف برتغالي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 هدفا، بواقع 14 هدفا في النصف الثاني من الموسم الماضي، و5 أهداف هذا الموسم بحسب شبكة "أوبتا".

وأضافت الشبكة أن كريستيانو أحرز أكثر عدد من الأهداف في دوري المحترفين منذ أول مشاركة له بالمسابقة (19) وأكثر من سجل هاتريك (3) وأكثر من ساهم في أهداف (23 مساهمة) بواقع 19 هدفا و4 تمريرات حاسمة.

وخاض كريستيانو منذ ارتدائه قميص النصر 29 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم خلالها ب30 هدفا، حيث سجل 25 هدفا وصنع 5 أهداف، ليكون اللاعب الأكثر تسجيلا وإسهاما بالأهداف في عام 2023 على مستوى الأندية السعودية.

وقاد رونالدو النصر قبل أسبوعين، للتتويج بكأس الملك سلمان (البطولة العربية)، بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال 2-1.

وانضم رونالدو للنصر، في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.