الأهلي ومنتخب مصر يتقاسمان اللاعبين في سبتمبر

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يضطر الأهلي المصري إلى التضحية بأربعة لاعبين من استعداداته لخوض السوبر الإفريقي ضد اتحاد الجزائر في المملكة العربية السعودية، بينما يضطر المنتخب المصري للتضحية بلاعبين من بطل مصر خلال معسكره المقبل.

الأهلي المصري كان قد طلب رسميا إعفاء كل لاعبيه من معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، من أجل الاستعداد المثالي لمواجهة السوبر الأفريقي التي يتمنى أن يبدأ من خلالها الموسم بتتويج جديد.

ويخوض الأهلي مواجهة السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف يوم 15 سبتمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع نهاية معسكر منتخب مصر الذي يلعب خلاله ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، وتونس وديا في القاهرة.

تضحية متبادلة

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه اختار 4 لاعبين فقط من النادي الأهلي بسبب ارتباط النادي الأحمر بالاستعداد لمواجهة السوبر الإفريقي، وترك بعض اللاعبين الدوليين لنظيره السويسري مارسيل كولر.

فيتوريا ضم الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية لقائمة المنتخب المصري، ليتغيبوا عن استعداد الأهلي لمواجهة الفريق الجزائري.

يمتلك الأهلي في قائمته للسوبر الإفريقي العديد من اللاعبين الدوليين الذين تم إعفائهم من معسكر الفراعنة، مثل عمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

وسيتعين على كولر عدم الالتقاء بالرباعي الدولي سوى قبل 48 ساعة فقط من مواجهة اتحاد الجزائر، حيث ينهي الرباعي مهمته الدولية يوم 12 سبتمبر ثم يتجهون إلى السعودية في اليوم التالي لخوض المران الأخير مع الأهلي قبل السوبر الإفريقي.

ولم يعقب الأهلي من جهته على عدم الموافقة على طلبه من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأصدر بيان آخر أكد خلاله عدم قدرته على المشاركة في البطولات المستحدثة في الموسم الجديد نظرا لانشغاله ببطولات قارية ودولية مثل الدوري الإفريقي الجديد ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي.