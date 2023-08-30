لوكاكو يقرر مصيره.. عودة إلى إيطاليا وإعارة لمدة موسم

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وصل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشلسي الإنجليزي إلى إيطاليا، للانضمام إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ومن المتوقع أن يخضع لوكاكو للفحص الطبي قبل التوقيع رسميا على عقد الإعارة.

ويتوقع أن تصل قيمة الصفقة من 7 إلى 8 ملايين جنيه إسترليني، اعتمادا على أداء اللاعب.

كان لوكاكو (30 عاما) قد أعرب عن رغبته في مغادرة تشلسي، بعد عودته من إعارته في إنتر ميلان.

وكانت لدى المهاجم الدولي فرصة للانضمام إلى الهلال السعودي، لكنه رفض العرض، علما أنه يتدرب حاليا مع فريق تشلسي تحت 21 عاما.