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الإعلان عن جوائز "الأفضل في العام" بالدوري الإنجليزي

30
AUGUST
2023
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حصد إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، الثلاثاء.
 
وحصل اللاعب البالغ عمره 23 عاما على أصوات أكثر من زميليه كيفن دي بروين وجون ستونز، بالإضافة إلى لاعبي أرسنال مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا ومهاجم توتنهام هوتسبير السابق هاري كين، الذي يلعب الآن مع بايرن ميونيخ الألماني.
 
وتوج هالاند موسمه المذهل بتسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، مما ساهم في فوز سيتي بألقاب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
 
وحصل ساكا على جائزة أفضل لاعب شاب في العام لأول مرة، بعد ترشيحه للجائزة للموسم الرابع على التوالي.
 
كما حصلت مهاجمة أستون فيلا راشيل دالي على جائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي للسيدات، بعد حصولها على لقب هدافة البطولة برصيد 22 هدفا.
 
وحصلت لورين جيمس لاعبة تشلسي على جائزة أفضل لاعبة شابة في العام.
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