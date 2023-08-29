عقوبة قاسية في انتظار فان دايك

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائد ليفربول فيرجيل فان ديك، بخرق قوانين اتحاد اللعبة بعد طرده أمام نيوكاسل يونايتد.

وتلقى مدافع "الليفر" بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول على إستاد سانت جيمس بارك بعد التحام مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، في فوز ليفربول 2-1 يوم الأحد، ويمكن الآن أن يتعرض لإيقاف ممتد.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي يتهم فيرجيل فان ديك بعد رد فعله الغاضب على البطاقة الحمراء لليفربول.

ويُزعم أن فان دايك تلفّظ وقام بسلوكيات سيئة تجاه حكم المباراة.

وفي حال تبوث ذلك سيوقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات على قائد "الريدز" الهولندي فيرجيل فان دايك.