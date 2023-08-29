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نجم منتخب لبنان لكرة السلة يعد ببذل المجهود الكبير ضد ساحل العاج وايران

29
AUGUST
2023
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وعد نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي ببذل مجهود كبير ورفاقه في مباراتي ترتيب المراكز امام ايران وساحل العاج في بطولة العالم ال19 لكرة السلة. وقال متأثرا الى حد البكاء بعد الخسارة امام فرنسا اليوم بفارق ست نقاط في ختام مباريات الدور الاول للمجموعة الثامنة في جاكرتا: “كنت اريد التعويض في المباراة ضد فرنسا للخسارتين الاولى والثانية امام لاتفيا وكندا. واعطيت ما بوسعي في اللقاء ضد فرنسا.لقد تعرضنا الى حملات كبيرة كلاعبين وجهاز فني. خسرنا المباراة ضد فرنسا وهو منتخب كبير جدا. سنقاتل حتى النهاية وسنعطي كل ما بوسعنا في المباراتين المقبلتين ضد ساحل العاج وايران. لقد خضنا ثلاث مباريات صعبة ضد منتخبات قوية والآن سنقاتل حتى النهاية لتحسين مركزنا في الترتيب النهائي. لقد تعرضت الى حملات منذ ممارستي لكرة السلة والبعض تناسى ما فعله المنتخب العام الماضي (وصيف بطولة آسيا امام اوستراليا). وهنالك اشخاص يشتمون الجهاز الفني واللاعبين (…) نحن نفعل ما بوسعنا من اجلكم ضد منتخبات اقوى وسنظل نعطي ما بوسعنا من اجل الناس الذين يقفون الى جانبنا. انا مصر على ما اقوله ورأسي مرفوع وسنظل نقاتل من اجل بلدنا.”

وقال انه “يهدي الدموع التي يذرفها الى لبنان والى عائلته .واضاف”اشكر كل من تعاطف معنا .وقلت للاعبين قبل المباراة مع فرنسا اننا قادرون ان نفعل شيء ضد فرنسا. مجموعتنا كانت صعبة ومباراتنا مع فرنسا اعطتنا دفعا كبيرا للمباراتين المقبلتين”.

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