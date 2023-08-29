كارتنغ: السائق الأردني حمزة الفايز يشارك في سباقين ببلجيكا

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شارك بطل الأردن في سباقات الكارتنغ السائق حمزة الفايز في سباقين مُتتاليين ضمن سلسلة "أيامي أكس 30 الأوروبية" على حَلَبَةِ "كارتنغ غِنك"، في مدينة غِنك البلجيكية، وذلك في المُدة ما بين 23 و 27 آب الجاري وهي باكورة مشاركاته في فئة الكبار "سينيور"، علماً أن 107 سائقين شاركوا في السباقين.

وتمكّن البطل الأردني من لفت الأنظار في التجارب الحرة، حيث تأقلم سريعًا مع المنافسات ونديتها، وسجَّل أوقاتًا تنافسيةً وضعته في المراكز الأولى، وواصل التألق في السباقات التأهيلية والنهائي، حيث تقدم عدة مراكز للأمام. جديرٌ بالذكر أن الأجواء كانت ماطرةً في غالبية هذه السباقات، إنما تمكن حمزة من المنافسة وتسجيل أوقات سريعة.

وفي الختام قال حمزة: "المنافسة في فئة سينيور أقوى بكثير من فئة جونيور، يوجد فارق بالقوة، وفارق أكبر في الإطارات حيث أننا نستخدم إطارات ذات تماسك أعلى، تُساعدنا على دخول المنعطفات بسرعةٍ أعلى، والكبح المتأخر مقارنةً بفئة جونيور، إضافةً إلى أن المُنافسين من ذوي الخبرة العالية، مع ذلك، شعرت بالراحة ضمن صفوف فريق "فيكتوري لاين"، خاصةً مع الخبير الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارتي، والذي رافقني خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأشعر بالرضا عن النتائج التي حققناها بالنظر إلى أنها مشاركتنا الأولى في هذه الفئة ومع هذه الأجواء التنافسية".

إلى ذلك، يُواصل السائق الأردني الواعد حمزة الفايز التحضير لمزيدٍ من المشاركات المستقبلية، إذ سيُشارك في "بطولة الإمارات للكارتنغ" موسم 2023 - 2024، وأيضاً في بطولة العالم للكارتنغ التي ستُقام في البُرتُغال في شهر تشرين الأول المقبل، حيث يتطلَّع حمزة بعدها للارتقاء في سلّم رياضة السيارات والانتقال إلى سباقات "جي تي" ذات الآفاق الأوسع.