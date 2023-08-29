تايكواندو: مؤتمر صحافي مساء الأربعاء ومشاركة 38 دولة ببطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة

A + A -

دعا الاتحاد اللبناني للتايكواندو رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء الواقع فيه 30 آب الجاري في فندق "لورويال"(ضبية) للاعلان رسمياً عن بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة اللتين سينظمهما في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) بين 2 و13 ايلول المقبل برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

ويتضمّن المؤتمر الصحافي النشيد الوطني اللبناني فكلمة رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة تليها كلمة نظيره الآسيوي البروفسور لي كيو سيوك .ثم يعرض أمين عام الاتحاد اللبناني الماستر مارك حرب كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولتين فأسئلة الصحافيين .وفي الختام، يقام حفل كوتيل على شرف الحاضرين.

38 دولة

تشارك في المسابقتين الدوليتين 38 دولة آسيوية ،أميركية ،أفريقية وأوروبية

وهي:كمبوديا،تايوان،الهند،العراق،ايران،اليابان،الاردن،كازاخستان،الكويت،

قيرغيزستان،لبنان،ماكاو،منغوليا،فلسطين،الصين،الفيليبين،قطر،كوريا الجنوبية،السعودية،سوريا،طاجكستان،تايلاندا،اوزباكستان،فييتام،باكستان،

البرازيل،المغرب،البيرو،تركيا،ساحل العاج،قبرص،الكونغو الديموقراطية ،الدومينيكان،مصر،فرنسا،اليونان،الصومال واسبانيا.

وفي هذا الاطار، سيقام الحفل الرسمي لافتتاح البطولة عند الساعة الخامسة من عصر الأحد المقبل الواقع فيه 3 ايلول 2023 في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل).