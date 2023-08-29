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كأس ديفيس: لبنان يواجه جامايكا في منتصف ايلول على الملعب الأول للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

29
AUGUST
2023
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سيبدأ لبنان مهمته للعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى أي ضمن دول النخبة لمسابقة كأس ديفيس عندما يواجه جامايكا في 15 و16 ايلول المقبل على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك وتحت اشراف الاتحاد الدولي للتنس.
 
وبعدما نجح لبنان في الفوز على موناكو في ايلول الماضي،  بعد  سلسلة لقاءات ماراتونية ،خسر  وطن الأرز امام اوكرانيا على الأراضي البولندية في الشتاء الفائت ليتراجع الى المجموعة العالمية الثانية. 
 
وفي هذا السياق، اطلق الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل التحضيرات الادارية والفنية للقاء لبنان(المصنف 47 في العالم) وجامايكا (المصنفة 60 في العالم)  برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس والعين مصوبّة نحو الفوز وخطو الخطوة الأولى نحو العودة الى مصاف دول النخبة المكان الطبيعي للتنس اللبناني.
 
ووضع  الاتحاد البرنامج التحضيري للاعبين بالتنسيق مع قائد الفريق المدرب فادي يوسف (لاعب دولي سابق شارك مع  فريق لبنان لكأس ديفيس لسنوات عدة) الذي يشرف فنياً على فريق لبنان لكأس ديفيس منذ ست سنوات.وسمّى الاتحاد المدرب جوني عبدالله مديراً للفريق اللبناني.
 
ويتألف الفريق اللبناني من اللاعبين بنجامين حسن(المصنف رقم 200 في العالم) وهادي حبيب(المصنف رقم 411 عالمياً) وحسن ابراهيم ومصطفى الناطور ولؤي مكي اضافة الى اللاعب زهير فرحات.
 
فبنجامين حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم يشاركون في دورات بالخارج  وهم في جهوزية فنية عالية بسبب  خوضهم المباريات  دورياً بينما يتدرب الناطور ومكي وفرحات على ملعب  صلصالي ،وهي الملاعب الغير مفضّلة والغير مستحسنة لدى  لاعبي جامايكا بعكس  اللاعبين اللبنانيين،   تحت اشراف المدرب يوسف.
 
وسيكتمل عقد اللاعبين اللبنانيين قبل عشرة ايام من  اللقاء مع جامايكا .
 
هذا،وسيعقد الاتحاد اللبناني للتنس مؤتمراً صحافياً الأربعاء 13 ايلول المقبل في مقر النادي المضيف يحدّد توقيته لاحقاً على أن تجري عملية سحب القرعة الخميس 14 آب في مقر النادي المضيف ايضاً  يحدّد توقيتها لاحقاً .
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