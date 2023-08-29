أكبر صفقة بالدوري السعودي.. تفاصيل عرض خيالي جديد لـ صلاح

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في تحرك هو الأكبر من نوعه في سوق الانتقالات، يستعد نادي الإتحاد السعودي لإطلاق عرض ضخم على محمد صلاح، يساوي بشكل ما العقد التاريخي لرونالدو مع النصر، وصفقة نيمار مع الهلال.

فبحسب تقرير أوردته شبكة سي بي إس الأميركية، تبلغ قيمة الصفقة الجديدة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار أمريكي) للظفر بخدمات النجم المصري محمد صلاح، محطماً بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرًا بشراء نيمار بـ97 مليون دولار.

وتتألف الصفقة المُقترحة من 108 مليون دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى بنود أخرى قد تجعل صلاح أعلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

من جهته، يأمل الإتحاد السعودي في أن تكون باقة الرواتب التي يُقدمها لصلاح، والتي تضاهي رواتب نيمار وكريستيانو رونالدو، دافعاً قوياً له للضغط من أجل الانتقال إلى السعودية.

رغم ذلك، صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".

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ويأمل الاتحاد أن يقنع صلاح بالانضمام إلى النادي من خلال عرض راتب يضاهي رواتب نيمار وكريستيانو رونالدو، اللذين يُعتقد أن رواتبهما تبلغ حوالي 216 مليون دولار سنوياً عندما يتم حساب المكافآت والإقرارات.

ومع ذلك، قال وكيله رامي عباس في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، لما كنا جددنا العقد الصيف الماضي. محمد ملتزم مع ليفربول".

ويمتد هذا العقد الجديد لمدة عامين إضافيين ويجعل صلاح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.