living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكبر صفقة بالدوري السعودي.. تفاصيل عرض خيالي جديد لـ صلاح

29
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تحرك هو الأكبر من نوعه في سوق الانتقالات، يستعد نادي الإتحاد السعودي لإطلاق عرض ضخم على محمد صلاح، يساوي بشكل ما العقد التاريخي لرونالدو مع النصر، وصفقة نيمار مع الهلال.
 
فبحسب تقرير أوردته شبكة سي بي إس الأميركية، تبلغ قيمة الصفقة الجديدة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار أمريكي) للظفر بخدمات النجم المصري محمد صلاح، محطماً بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرًا بشراء نيمار بـ97 مليون دولار.
 
 وتتألف الصفقة المُقترحة من 108 مليون دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى بنود أخرى قد تجعل صلاح أعلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.
 
من جهته، يأمل الإتحاد السعودي في أن تكون باقة الرواتب التي يُقدمها لصلاح، والتي تضاهي رواتب نيمار وكريستيانو رونالدو، دافعاً قوياً له للضغط من أجل الانتقال إلى السعودية.
 
رغم ذلك، صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".
 
القيمة السوقية للاعب ليست أرقاما على ورق.. وصلاح يفقد الكثير
 
ويأمل الاتحاد أن يقنع صلاح بالانضمام إلى النادي من خلال عرض راتب يضاهي رواتب نيمار وكريستيانو رونالدو، اللذين يُعتقد أن رواتبهما تبلغ حوالي 216 مليون دولار سنوياً عندما يتم حساب المكافآت والإقرارات.
 
ومع ذلك، قال وكيله رامي عباس في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، لما كنا جددنا العقد الصيف الماضي. محمد ملتزم مع ليفربول".
 
ويمتد هذا العقد الجديد لمدة عامين إضافيين ويجعل صلاح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   