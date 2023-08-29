نهايته اقتربت.. اتحاد إسبانيا للكرة يطالب رئيسه بالاستقالة

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طالب الرؤساء الإقليميون للاتحاد الإسباني لكرة القدم من الرئيس الموقوف من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لويس روبياليس، الاستقالة الاثنين، بعد قضية القبلة لاحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين: "بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني".

وأثار روبياليس أزمة كبيرة بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو أثناء الاحتفال بفوز البلاد بلقب كأس العالم للسيدات. وقرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على إثرها إيقافه.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإسباني إنه دعا لعقد اجتماع"استثنائي وطارئ"، بهدف "تقييم الوضع الذي يجد الاتحاد نفسه فيه" بعد إيقاف روبياليس.

ورفض روبياليس الاستقالة من منصبه بعد الواقعة، التي حدثت يوم الأحد الماضي، قائلا إن القبلة كانت بالتراضي. وتعالت الأصوات المطالبة برحيله، وهو ما تريده الحكومة الإسبانية أيضا.

إضراب عن الطعام

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن والدة روبياليس، أنخيليس بيخار، حبست نفسها داخل كنيسة تعود للقرن التاسع عشر في جنوب إسبانيا، وأعلنت خوض إضراب عن الطعام بسبب ما وصفته بـ"المطاردة غير الإنسانية والمتعطشة للدماء" لابنها.

وأوضح المصدر أن والدة روبياليس ستظل في الكنيسة، الواقعة بمدينة موتريل، رفقة أختها، "إلى أجل غير مسمى".

وقالت بيخار إنها ستواصل الإضراب "إلى حين إيجاد حل لابنها".