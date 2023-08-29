ثنائيتان لكل من موراتا وغريزمان بفوز أتليتيكو على رايو

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سحق أتليتيكو مدريد المبهر جاره رايو فايكانو بسبعة أهداف دون رد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين وشارك البديل ألفارو موراتا في مهرجان الأهداف بثنائية.

وقدم ساؤول نيجيز تمريرتين حاسمتين وكذلك فعل زميله في خط الوسط رودريغو دي باول.

• تقدم أتليتيكو مدريد بهدفين مبكرين عبر أنطوان غريزمان وممفيس ديباي من مدى قريب، وعزز ناويل مولينا تفوق الزوار في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة.

• سجل غريزمان من تسديدة مباشرة قرب المرمى في الدقيقة الثانية بعد تمريرة دي باول العرضية.

• اقترب ممفيس ديباي من مضاعفة النتيجة بعد دقيقتين لكن الحارس شتولي ديميتريفسكي تصدى لتسديدته ببراعة.

• نجح المهاجم الهولندي في المحاولة التالية في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة منخفضة من ساؤول.

• خرج ديباي مصابا في ساقه بعد دقائق قليلة.

• أهدى دي باول تمريرة إلى مولينا حولها مواطنه المدافع الأرجنتيني إلى شباك ديميتريفسكي.

الشوط الثاني:

• أحرز ألفارو موراتا، الذي شارك بدلا من ديباي، هدفين كما أضاف أنخيل كوريا هدفا رائعا بتصويبة من فوق الحارس.

• هز ماركوس يورينتي الشباك ليكتمل الانتصار الثاني في 3 مباريات لفريق المدرب دييغو سيميوني.

وقال غريزمان لمحطة موفيستار بلوس "لعبنا مباراة رائعة وبسعادة وكثير من الندية منذ البداية".

وأضاف مهاجم فرنسا "الهدف الأول منحنا السلام النفسي وحصدنا 3 نقاط مهمة، سننعم بالراحة ثم نفكر في المباراة المقبلة".

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني متساويا برصيد 7 نقاط مع برشلونة وجيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

ويبقى رايو فايكانو في المركز الثامن ولديه 6 نقاط.