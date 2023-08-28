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محافظ النبطية هويدا الترك رعت اتفاقية تعاون بين "منتجع اكواريل" ونادي نصر النبطية

28
AUGUST
2023
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برعاية محافظ النبطية  الدكتورة هويدا مصطفى الترك ممثلة برئيس مصلحة المالية الاقليمية في المحافظة أيمن علي رضا وحضور إدارة "منتجع أكواريل" السياحي، رئيس نادي نصر النبطية ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة سامي ناصر، رئيس نادي الريف ونائب رئيس اتحاد الكيوكوشنكاي كاراتيه الشيهان إبراهيم كمال وأهالي ولاعبي نادي نصر النبطية، أقيم حفل توقيع إتفاقية تعاون بين "منتجع اكواريل" السياحي و نادي نصر النبطية.
 
إفتتح حسان قنبر الحفل بالنشيد الوطني اللبناني بعد الترحيب بالحضور  وتوجه بالشكر الى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك لرعايتها الاحتفال واهتمامها بالشأن الرياضي وتوجّه الى إدارة "منتجع اكواريل" بالشكر على حسن الضيافة ودعمها للنادي معتبرا ان "أكواريل" يمثل النموذج المضيء من القطاع الخاص الذي يهتم بالمبادرات الانسانية والاجتماعية ومثنياً على دور الرياضة و الرياضين ببناء المجتمع والحد من الآفات الخطيرة المنتشرة بين الشبان والشابات من مخدرات ومراهنات الكترونية وغيرها وعلى دور النادي في نشر اللعبة لاسيما في إعطاء ذوي الإحتياجات الخاصة قسماً خاصا من الرعاية بإنشاء فريق لكرة السلة على الكراسي المتحركة وهو واحد من سبعة أندية موجودة في لبنان.
 
بدوره أكد رئيس نادي نصر الرياضي سامي ناصر على تطلعات واهداف النادي الحالية والمستقبلية مشيداً بالدور الذي لعبته إدارة "منتجع أكواريل" في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد شاكراً دعمها للرياضة والرياضيين آملاً بأن تكون هذه الإتفاقية بداية لعهد جديد من النجاح والإزدهار للطرفين.
 
من جهة أخرى أكد ممثل راعي الإحتفال رضا على أهمية الرياضة مشيداً بدور النادي لاسيما فريق كرة السلة للكراسي المتحركة مسلطاً الضوء على لاعبي الفريق الأربعة في منتخب لبنان ومستشهدا بتجربة الدكتور غوتمان الذي لمس تقهقر وانهيار في المجتمع البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية ليحض على أهمية الرياضة في بناء المجتمع بعد دراسات عدة. كما نبه للحروب الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا مسلطاً الضوء على حرب المثلية الجنسية منوهاً بدور النادي ودعم إدارة "منتجع أكواريل" للنشاط الرياضي.
 
وفي نهاية الحفل تم قطع  قالب الحلوى وتقديم درع تقديري و قميص الفريق وكأس بطولة كروم الشمس – مغدوشة 2023 لإدارة "منتجع أكواريل" من قبل راعي الحفل وإدارة ولاعبي نادي نصر.
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