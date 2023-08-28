رغم تألقه.. لافتة "مهينة" لميسي في ميامي

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لاحقت جماهير متعصبة لباريس سان جرمان الفرنسي نجم الفريق السابق ليونيل ميسي، الذي ترك العاصمة الفرنسية وانتقل قبل أسابيع إلى إنتر ميامي الأميركي.

وكشفت تقارير صحفية أن بعض "ألتراس" باريس سان جرمان سافروا خصيصا إلى ميامي، ووضعوا لافتة "ميسي: أخيرا تخلصنا من الفظ"، قرب ملعب الفريق الجديد لأسطورة الأرجنتين.

وخلال موسمين قضاهما ميسي في باريس، كانت علاقته بأنصار الفريق متوترة، بعكس الحال عندما كان في برشلونة الإسباني حيث كان معشوق جماهير الفريق الكتالوني.

وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 لباريس سان جرمان خلال 75 مباراة مع الفريق، ليسهم في الفوز بالدوري الفرنسي مرتين.

لكن يبدو أن فشل الفريق في الذهاب بعيدا بدوري أبطال أوروبا كان السبب وراء توتر العلاقة بين ميسي ومشجعي فريق العاصمة.

مسيرة مظفرة في ميامي

سجل ميسي 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى إنتر ميامي.

لعب دور البطولة في تتويج الفريق بكأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

السبت دخل احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه ضد نيويورك ريد بول، وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-صفر، في أول انتصار لفريقه بالدوري الأميركي منذ منتصف مايو الماضي.

في بداية المباراة طالبت الجماهير بإشراك النجم، وكانت تهتف: "نريد ميسي. نريد ميسي".