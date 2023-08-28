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سجل البديل داروين نونيز هدفين حاسمين ليقود ليفربول للفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد، وتحقيق "عودة مذهلة" في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، رغم طرد القائد فيرجيل فان دايك في وقت مبكر.

وأهدى ترينت ألكسندر أرنولد نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة 25، بعدما فشل في السيطرة على الكرة لتصل إلى أنتوني جوردون ويسدد داخل الشباك.

ونال فان دايك بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقتين، بعدما أسقط ألكسندر إيساك على حافة منطقة الجزاء، وبدا أن نيوكاسل سينجح أخيرا في إيقاف سلسلة من 13 مباراة دون فوز أمام ليفربول.

لكن صاحب الأرض سيطر على اللعب، حتى سجل البديل نونيز هدف التعادل في الدقيقة 81، ثم أضاف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.