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"جئت لصناعة التاريخ".. مانشيني مدربا لمنتخب السعودية

28
AUGUST
2023
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول.
 
وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".
 
وبث حساب الاتحاد السعودي مقطع فيديو لتقديم المدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الأخضر، لون قميص المنتخب السعودي.
 
وقال مانشيني: "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".
 
وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشيني، الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الجاري، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي، الإثنين.
 
وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة 4 أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
 
وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك في أول مؤتمر صحفي له، الإثنين، في الرياض.
 
وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار، الذي قاده في العرس الكروي العالمي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.
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