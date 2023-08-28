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أسطورة ليفربول يعلق على "انتقال صلاح إلى السعودية"

28
AUGUST
2023
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علق أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، على التقارير التي ربطت نجم الفريق محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وكانت وسائل إعلام عدة أكدت اقتراب النجم المصري صاحب الـ31 عاما من الموافقة على اللعب بقميص اتحاد جدة، في صفقة قدرت بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.
 
ورجح كاراغر، في الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الممتاز، الأحد، أن صلاح "لن يغادر ليفربول".
 
وقال نجم دفاع الفريق ومنتخب إنجلترا المعتزل: "أعتقد أن صلاح لن يذهب، لأن الوقت تأخر في سوق الانتقالات"، الذي يغلق أبوابه خلال أيام.
 
وأوضح كاراغر: "لا أرى أن صلاح مثل (كريستيانو) رونالدو (الذي انتقل إلى النصر السعودي). أمامه 3 أو 4 سنوات للعطاء. أعتقد أن بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف وإحراز الألقاب وكسر الأرقام القياسية".
 
وقال إن صلاح "ربما يذهب إلى الدوري الأميركي أو السعودي في المستقبل".
 
ولدى سؤاله عن القيمة العادلة لبيع صلاح في الوقت الحالي، قال: "أعتقد أنه يستحق أن يباع بـ150 مليون جنيه إسترليني. لا يجب بيعه بـ100 مليون إسترليني".
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