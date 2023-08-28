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بثلاث كلمات.. كلوب ينهي جدل انتقال صلاح إلى السعودية

28
AUGUST
2023
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اختلطت أجواء "القلق" حول مصير النجم المصري محمد صلاح، بأجواء الترقب لمباراة القمة بين ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقبل انطلاق المباراة المثيرة التي حسمها ليفربول بصعوبة، 2-1، سؤل المدرب يورغن كلوب حول التقارير التي تشير إلى اقتراب انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.
 
وأوضح كلوب أنه ليس لديه أي مخاوف بشأن فقدان صلاح قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع المقبل، وأكد من جديد أنه، من وجهة نظره، "انتهت المسألة" بعد أن سألته سكاي سبورتس عن المزيد من التكهنات.
 
وجاء رد كلوب مختصرا بثلاثة كلمات.
 
وسؤل كلوب: "يبدو أن قصة انتقال صلاح لم تنته"، ليرد كلوب: "بالنسبة لي انتهت".
 
واعتبر الكثيرون أن رد كلوب الحاسم ينهي الجدل حول انتقال صلاح إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.
 
وكانت تقارير مختلفة قد أشارت إلى أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي الضخم.
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