لامين يامال يحطم رقما قياسيا في "الليغا".. وتشافي يتحدث عنه

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حطم النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، مساء الأحد، رقما قياسيا في الدوري الإسباني، خلال مباراة فياريال لحساب الجولة الثالثة من منافسات "الليغا".

وتألق لامين (16 عاما) بشكل لافت خلال المباراة، حيث صنع معظم فرص الفريق الكتالوني، بينها تمريرة هدف وتسديدتين في إطار المرمى، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 لصالح برشلونة.

وحسب موقع الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم "أوبتا"، فإن يامال أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن عمر لامين خلال مباراة يوم أمس كان 16 عاما و45 يوما فقط.

وكان الرقم السابق مسجلا باسم أنسو فاتي (16 يوما و318 يوما)، حيث صنع هدفا خلال مباراة فالنسيا في سبتمبر 2019.

وعقب لقاء أمس، قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز: "لقد قدم لامين يامال أداء رائعا. إنه ذكي ولاعب استثنائي.. اتخاذ قراراته دائما ما يكون صحيحا.. أتمنى أن يقضي سنوات عديدة في برشلونة، يمكن أن يسجل حقبة جديدة، لكن بهدوء.. إنه سعيد ومتواضع ويحب كرة القدم.. أنا متفاجئ من عمره، لقد بلغ للتو 16 عاما".

يشار إلى أن هذا الانتصار هو الثاني لبرشلونة في ثلاث مباريات هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري بسبع نقاط.