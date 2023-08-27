صلاح يتمسك بالرحيل للاتحاد... وكلوب: لست للبيع!

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كشفت تقارير صحافية أوروبية، أن موقف النجم المصري محمد صلاح من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي هذا الصيف قد تغير بنسبة 360 درجة، حيث أبلغ اللاعب إدارة نادي ليفربول بأنه يريد الرحيل للدوري السعودي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال الإيطالي رودي غاليتي، الصحافي في شبكة "سكاي سبورتس"، إن صلاح أصبح منفتحا على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي بقميص الاتحاد، مبينا أن هذا الأمر قد أصبح واضحا لإدارة الريدز.

وأضاف غاليتي أن إدارة نادي الاتحاد لم تيأس بعد من محاولة جلب اللاعب المصري، لافتاً إلى أنها بصدد تقديم عرض جديد لليفربول يفوق العروض السابقة، أي بقيمة تتجاوز الـ100 مليون دولار التي عرضت سابقاً وتم رفضها، ما يجعل صفقة ضم صلاح – إن تمت – الأغلى في موسم الانتقالات السعودي المشتعل.

وتداولت أنباء عن تأهب صلاح لفحص طبي في دبي الأحد، لكن مصادر لـ"الشرق الأوسط" لم تؤكد ذلك في ظل تواجد انمار الحائلي في جدة، وعودة أحمد كعكي إليها من دبي السبت.

على الجانب الآخر لم يبد أن موقف إدارة ليفربول قد تغير حتى اللحظة، حيث ما زال المدير الفني الألماني يورغن كلوب مصراً على أن محمد صلاح ليس للبيع.

واختتم غاليتي توقعاته بأن يكون الاثنين 28 أغسطس (آب) الموعد النهائي لإتمام صفقة انتقال صلاح للاتحاد من عدمه.

يذكر أن المحامي رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قد نفى في منشور له على موقع "إكس" في وقت سابق هذا الشهر، أن يكون لدى صلاح نية الخروج من ناديه هذا الموسم، وقال: "إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي"، مضيفاً: "لا يزال محمد ملتزمًا مع ليفربول".

واستهل صلاح موسمه السابع رفقة "الريدز" بتسجيل هدف وصناعة آخر في أولى مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي، علماً بأنه سبق له تمثيل فرق المقاولون العرب المصري، وبازل السويسري، وتشيلسي الانجليزي، وفيورينتينا وروما الإيطاليان، قبل الاتحاق بالليفر في صيف 2017، حيث حقق مع الفريق الأحمر 7 ألقاب متنوعة.

ويضع ليفربول نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس كبديل محتمل لمحمد صلاح في حال رحيله إلى الدوري السعودي، بحسب ما ذكره موقع "فوتبول ترانسفيرز".

ووضع ليفربول، بالفعل خطط طوارئ إذا غادر صلاح، مع جواو فيليكس، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع تشيلسي، وهو لاعب يفكر فيه النادي الإنجليزي كثيرا.

وأوضح لاعب خط الوسط المهاجم، أنه يريد تغيير النادي.

ويبحث برشلونة بدوره عن طريقة للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، مع تقارير في إسبانيا تفيد بأن برشلونة في وضع يسمح له بدفع أجور اللاعب.

وبالمثل، هناك أيضاً تهديد بأن الهلال السعودي يستعد للتوقيع مع المهاجم على سبيل الإعارة إذا فشلت صفقة برشلونة، بحسب ما أفادت صحيفة "أ.إس" الإسبانية.