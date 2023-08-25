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السباق الثاني لمركبات الدفع الرباعي(4x4) الألقاب لطوني جلبوط وبيار رزق ومارك شدياق

25
AUGUST
2023
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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني لمركبات الدفع الرباعي(4x4) في الـ"باين لاند"(دير الحرف) وبرعاية اطارات "لينغ لونغ" .ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي للعام الجاري.وتضمّن السباق ثلاث طلعات رسمية وتمّ جمع افضل وقتين مسجلين في الطلعات الثلاث  لاعلان النتائج  النهائية.
 
وفي ما يلي نتائج الفئات:
*فئة مركبات الدفع الرباعي:
1-طوني جلبوط على جيب شيروكي:6.51.60 د
2-جورج زيادة على جيب شيروكي:7.09.29 د
3-باسل المصري على جيب شيروكي: 7.11.74 د
 
*فئة"يو تي في"(توربو):
1-بيار رزق على مافريك اكس 3 اكس ار اس توربو:6.29.09 دقيقة
2-كميل مشرف على مافريكس اكس 3 900 تي توربو:6.46.69 د
3-ريا داغر على مافريك اكس 3  اكس ار اس توربو:6.57.59 د
*فئة "يو تي في":
1-مارك شدياق على ياماها واي اكس زد  1000:   6.38.60 د
ونالت ريا داغر كأس السيدات.كما نال رشيد نعنعي كأس السائق المخضرم.
وفي الختام، وزّع مالك"منتجع الباين لاند" هشام بلوط ومدير السباق كابي كريكر ورئيس لجنة الحكام روي مكرزل وعضو لجنة الحكام اليان طوطح الكؤوس على الفائزين.
 
 
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