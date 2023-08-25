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النصر السعودي يضم الإسباني لابورت من مان سيتي

25
AUGUST
2023
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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني ايمريك لابورت المتوّج مع مانشستر سيتي بلقبي أوروبا وإنجلترا حتى عام 2026، لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم.
 
ونشر النصر مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عاماً) وهو يقول "هيا يا شباب، انه أمر سهل جداً، لابورت هنا"، فيما أشارت تقارير صحفية إلى انفاق فريق العاصمة 27.5 مليون يورو (نحو 30 مليون دولار) لضم لابورت.
 
ووَدَّعَ لابورت فريقه مانشستر سيتي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأها بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه إلى سيتي في يناير 2018 قادماً من أتلتيك بلباو، وتضمنت مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقاً إياها برسالة وداعية.
 
 وقال الفرنسي الأصل "أعزائي الـسيتيزينس، أردت اليوم أن أشارككم قصة (...) لقد دامت لخمسة أعوام ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".
 
 ووجد لابورت نفسه يصارع على مركز له في تشكيلة المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، في ظل وجود الهولندي نايثن أكيه، والبرتغالي روبن دياش، والسويسري مانويل أكانجي والتعاقد مع الكرواتي يوشكو غفارديول.
 
 وتوجه لابورت، الفائز مع سيتي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات والكأس المحلية مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات والأهم دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يتبعه هذا الصيف بالكأس السوبر الأوروبية، بالشكر الى "جميع من جعل هذه الرحلة ممكنة (...) كان شرف ومن دواعي سروري أن أرتدي هذه الألوان (اللونان الأزرق والأصفر)، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة..".
 
وتابع "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظاً سعيداً في المستقبل وسأتابعكم دائماً يا رفاق. حتى نلتقي مجدداً".
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