تشلسي يتعاقد مع ديفيد واشنطن

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رفع تشلسي قيمة إنفاقه في نافذة الانتقالات هذه إلى نحو 400 مليون دولار من خلال التعاقد مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عاما، ديفيد واشنطن، من نادي سانتوس مقابل رسوم يقال إنها تبلغ 22 مليون دولار.

وقال تشلسي إن البرازيلي الشاب يستطيع اللعب في أي مكان عبر خط الهجوم، لكنه يعمل في الغالب كمهاجم صريح.

ووقع ديفيد اشنطن على عقد مدته سبع سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية مع "البلوز".

وتعاقد تشلسي مع برازيلي خر، هو أنجيلو غابرييل البالغ من العمر 18 عاما، من سانتوس في نافذة الانتقالات هذه أيضا.