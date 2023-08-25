تقرير: رئيس الاتحاد الإسباني سيتنحى بسبب "قبلة المونديال"

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أبلغ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس موظفيه بأن سيستقيل يوم الجمعة، بسبب الأزمة التي خلفتها القبلة خلال احتفالات التتويج بكأس العام، على ما أفادت إذاعة كادينا سير.

وقال اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا إن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني طالبت بإجراءات "رادعة" بحق روبياليس بعدما طبع قبلة على شفتيها خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1-صفر في النهائي يوم الأحد الماضي، مما أثار غضبا واسعا داخل إسبانيا وخارجها، وطالب الكثيرون بينهم وزراء باستقالته.

ودعت رابطة دوري السيدات في إسبانيا لإقالة روبياليس، وقالت إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن "تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية".

وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها "حمقاء" قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.