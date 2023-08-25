المهاجم الموعود.. بحث الأهلي مستمر عن "القطعة الثمينة"

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تجدد جماهير النادي الأهلي المصري مطالباتها لمجلس الإدارة مع كل سوق انتقالات من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي يقود الفريق.

الأهلي فاز بكل البطولات في الموسم الفائت، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الثلاثية المحلية، دون أن يكون لديه مهاجما أجنبيا، لكن تدرك جماهيره مدى الحاجة الماسة للتعاقد مع لاعب في مركز المهاجم، خاصة بعد رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى نادي الخليج في الدوري السعودي.

السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي قال علانية في أكثر من مرة أن الفريق بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم، وطالب إدارة ناديه بسرعة إبرام الصفقة مع لاعب أجنبي في هذا المركز قبل بداية الموسم الجديد، لكن لم تنجح الإدارة الحمراء حتى الآن في تلبية الطلب.

رحلة البحث

• استأنف الأهلي رحلة البحث في الصيف الجاري عن المهاجم المنتظر في القلعة الحمراء، فعاد الحديث عن المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، الذي يرتبط اسمه منذ سنوات بالأهلي في كل سوق انتقالات.

• بعد فشل مساعي الأهلي لضم موليكا نظرا للمغالاة المالية من الجانب التركي، اتجه الفريق الأحمر نحو البرازيلي جوستافو سوزا نجم غيونبوك الكوري الجنوبي، لكن تعطلت الصفقة للأسباب ذاتها.

• قبل ذلك حاول الأهلي ضم الغاني عبد العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، لكن التقرير الطبي للاعب كان سببا هذه المرة في إيقاف الصفقة التي كانت على وشك الحسم رسميا.

• قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد في مصر، تسعى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بقوة للحصول على مهاجم أجنبي يتناسب مع الميزانية التي وضعتها الإدارة، ويناسب طلبات كولر الفنية.

محاولات غير ناجحة

• حاول النادي الأهلي البحث عن مهاجم لقيادة الفريق في السنوات السابقة بعيدا عن السوق الأجنبي الذي يتطلب إمكانيات مالية ضخمة، ليبحث داخل مصر عن العديد من اللاعبين الذين تعاقد معهم بالفعل، لكن لم يكتب لهم النجاح الكامل.

• ضم الأهلي شادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من سموحة، ووالتر بواليا من نادي الجونة، لكن جميعهم رحلوا دون ترك بصمة تذكر.

• خلال الفترة ذاتها حاول الأهلي أكثر من مرة مع لاعبين أجانب كان على رأسهم السنغالي أليو بادجي لاعب نادي أميان الفرنسي، الذي انتقل إلى الفريق المصري وقتها مقابل 2 مليون دولار، لكن خلافات مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق أنهت مسيرته في مصر ليعود إلى أوروبا قبل أن يترك تأثيرا كبيرا.

• وتعد صفقة المغربي وليد أزارو هي الأنجح في مركز المهاجم بالنادي الأهلي، حيث حصل اللاعب على جائزة هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفا موسم 2017-2018، لكن إهدار الفرص السهلة أمام المرمى في كثير من المباريات جعلت الجهاز الفني يقرر استبداله من قائمة الفريق ليرحل إلى الاتفاق السعودي معارا ثم إلى عجمان الإماراتي.