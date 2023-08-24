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ميسي يخفق في التسجيل مع ميامي

24
AUGUST
2023
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أصبح ليونيل ميسي على بعد مباراة واحدة من لقبه الثاني مع إنتر ميامي بعد الفوز مجدداً بركلات الترجيح على سينسناتي ليقود فريقه إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة لكرة القدم عقب التعادل 3-3 بعد وقت إضافي الليلة الماضية.

 

 

وأخفق النجم الأرجنتيني في هز الشباك لأول مرة منذ وصوله للولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين في الشوط الثاني ليساعد فريقه في تحويل تأخره 2-صفر إلى تعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ولعب الحارس دريك كالندر دور البطولة للمرة الثانية خلال مباراتين، بعد المساهمة في التتويج بلقب الدوري الأميركي - المكسيكي بنفس الطريقة أمام ناشفيل الأحد الماضي، إذ تصدى لركلة ترجيح من نيك هاجلاند فيما سدد بنجامين كريماشي الركلة الأخيرة لإنتر ميامي ليفوز رفاق ميسي 5-4 عقب مباراة قوية.

واستمرت سلسلة انتصارات ميامي منذ انضمام ميسي، الذي ساعد الفريق في تحقيق لقبه الأول منذ دخوله الدوري الأميركي عام 2020، وينتظر لقبه الثاني حين يستضيف هيوستون دينامو يوم 27 سبتمبر (أيلول) المقبل.

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