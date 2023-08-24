فرستابن يطمح في تحقيق انتصاره التاسع على التوالي

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يمكن أن يعادل ماكس فرستابن الرقم القياسي الذي حققه سيباستيان فيتل بحصد تسعة انتصارات متتالية مطلع الأسبوع المقبل مع إنهاء بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات عطلتها الصيفية في أغسطس (آب) الحالي والتوجه إلى مدينة زاندفورت الساحلية الهولندية لإقامة الجولة المقبلة.

ويمكن لسائق رد بول البالغ من العمر 25 عاماً الاعتماد على حشد كبير من الجماهير ستهتف له طوال السباق عندما يعود إلى بلاده وهو أكثر سيطرة على البطولة من أي وقت مضى.

ويعدُّ بطل العالم مرتين المرشح الأوفر حظاً لإكمال الثلاثية، بعد فوزه بالسباقين اللذين أقيما على الحلبة منذ عودتها إلى جدول السباقات في 2021، ويتفوق بفارق 125 نقطة على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بعد 12 من أصل 22 جولة.

وفي هذه الأثناء، يسعى رد بول لتحقيق فوزه الرابع عشر على التوالي والثالث عشر هذا الموسم، حيث يعود تاريخ هذه السلسلة إلى سباق أبوظبي العام الماضي.

ويعد الألماني فيتل، المعتزل حالياً، هو السائق الوحيد الذي فاز بتسعة سباقات متتالية خلال موسم واحد، وقد فعل ذلك مع «رد بول» في طريقه إلى لقبه الرابع في عام 2013.

وقال فرستابن: «أنا متحمس لبدء النصف الثاني من الموسم الآن، وهل هناك طريقة أفضل من البدء في هولندا. إنها حلبة مذهلة والمشجعون رائعون هناك، لذلك أنا متحمس بالتأكيد للعودة إلى الحلبة. يبدو أن الطقس قد يشهد تقلبات هناك، لكنني لا أمانع في التعامل مع كلا الأمرين، سواء أكان الجو رطباً أم جافاً. سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا سنجمع أكبر عدد من النقاط».

ومن المتوقع أن تكمن الإثارة في المنافسة من أجل إثبات التفوق بين بقية السائقين، مع استعداد فرق «مرسيدس» و«أستون مارتن» و«فيراري» و«مكلارين» للانقضاض على الفرصة إذا تعرض «رد بول» لأي مفاجآت في ذلك اليوم.

واقترب «فيراري» بشدة من الفوز في الجولة السابقة في بلجيكا، حيث احتل شارل لوكلير المركز الثالث خلف ثنائي «رد بول»، كما بدأ السائق القادم من موناكو من الصف الأول في زاندفورت العام الماضي.

قال فريد فاسور رئيس فريق «فيراري»: «لدينا مجموعة تضم (مرسيدس) و(أستون) و(مكلارين) وأحياناً ألبين قادرة على القتال من أجل انتزاع مكان ضمن الصفوف الأولى مما يعني أن هذا يشكل تحدياً وموقفاً مثيراً».

وأضاف الفرنسي: «أعتقد أنه من المستحيل على الإطلاق التنبؤ بمن سيكون في حالة جيدة في زاندفورت أو مونزا»، مشيراً إلى أن الكثير يعتمد على ظروف الحلبة والتجهيزات وكيفية إدارة الفرق لفترة السباق بأكملها، إضافة للسائقين الذين سيصنعون الفارق.

وسيحل الإسرائيلي روبرت شفارتسمان السائق الاحتياطي لـ«فيراري» مكان كارلوس ساينز في التجارب الحرة الأولى كجزء من التزامات الفريق بالدفع بسائق شاب في جولتين للتجارب على مدار العام.

وقال توتو فولف رئيس فريق «مرسيدس» إن لويس هاميلتون وجورج راسل، الذي احتل المركز الثاني في زاندفورت العام الماضي، سيكونان على أتم الاستعداد أيضاً.

وقال النمساوي فولف: «سنبذل قصارى جهدنا في المعركة على المركز الثاني في بطولة العالم للصانعين. وسنعمل أيضاً على دفع عجلة التطوير للأمام لعام 2024».

ويأمل فريق ألبين المملوك لـ«رينو»، الذي يخضع لإدارة جديدة بعد رحيل رئيسه أوتمار زافناور، في خوض سباق قوي أيضاً.

وقال برونو فامين المدير المؤقت لفريق ألبين: «من الواضح أن الأسابيع التي سبقت العطلة لم تكن سهلة بالنسبة لكل فرد في الفريق. ليس هناك أي تغيير في استراتيجية الفريق أو أهدافه، فقط تغيير في بعض الأفراد كما هو موضح قبل العطلة. زاندفورت هي بداية جديدة ومثيرة لنا جميعاً وأنا متأكد من أن الجميع في الفريق على أتم الاستعداد لخوض التحدي».