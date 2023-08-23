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أنشيلوتي يدافع عن صفقات السعودية ويُلمح بخطف نجم برشلونة

23
AUGUST
2023
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دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن أحقية الدوري السعودي في التعاقد مع نجوم كبار لتحسين المسابقة خلال هذا الموسم.

وتطرق مدرب ريال إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى، خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ألميريا غدًا، السبت، بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن عدم ظهور فينيسيوس جونيور بأفضل 11 لاعبًا في تصنيف الاتحاد الأوروبي:”لا يهمني كثيرًا ولا أعتقد أن فينيسيوس مهتم أيضًا، لقد كان اللاعب الذي أحدث الفارق وحقق تقدمًا بالفعل مع الفريق”.

وعن رفض ريال مدريد لدخول الكاميرات بغرفة الملابس:”بالنسبة لي هذه الغرفة مقدسة، ليس من المنطقي بالنسبة لي وجود كاميرا تتجول في كل مكان قبل المباراة”.

إمكانية التوقيع مع أنسو فاتي:”إنه شاب موهوب للغاية وله مستقبل عظيم”.

إصابات الركبة بالفريق:”من الصعب جدًا معرفة سبب حدوث ذلك، أشياء كثيرة يجب تقييمها، ميليتاو كان جيدًا جدًا وكورتوا يتمتع بقوة هائلة، ربما الأمر يرجع لسوء الحظ”.

التناوب بين كيبا وأندري لونين:”لا أعرف، كيبا يتمتع بمستوى مميز جدًا، لديه خبرة على الصعيد الدولي وهذا غير موجود في لونين، لن نقوم بالتدوير كثيرًا، سنختار أحدهما أو الآخر”.

إصابة كامافينجا:”كانت لديه مشكلة بسبب الأحمال التدريبية، لن نخاطر به اليوم، ولو اختفى الحمل الزائد فسوف يلعب غدًا”.

الأموال التي تنفقها الأندية السعودية:”قرروا وضع أموالًا طائلة لتحسين دوريهم، لديهم الحق في القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف”.

ظهور كيبا ضد ألميريا:”إنه يتكيف شكل جيد للغاية، لقد أظهر الكثير من الشخصية والجودة، لكننا سنواصل غدًا مع لونين وسنرى ما سيحدث”.

التقويم المثقل وشكوى بيب جوارديولا:”كيف لا نتفق مع ما قاله جوارديولا؟ يحاولون تحسين الجودة والكمية من أجل كسب المزيد من المال، ولكن الأكثر تضررًا هم اللاعبون الذين يعانون من إصابات أكثر”.

ويطمح ريال في الظهور بصورة جيدة غدًا ضد ألميريا، لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة بالجولة الماضية.

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