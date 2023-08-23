جراحة طارئة لغوارديولا تغيِّبه مباراتين عن السيتي

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خضع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعملية جراحية لعلاج مشكلة في ظهره، في برشلونة، الثلاثاء.

وحسب وكالة «رويترز»، قال سيتي بطل دوري أبطال أوروبا عبر موقعه على الإنترنت، إن مدربه الإسباني كان يعاني مؤخراً من ألم شديد في ظهره، وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة.

وأضاف النادي في بيان: «كانت الجراحة ناجحة، وسيخوض بيب مرحلة التعافي وإعادة التأهيل في برشلونة، وسيغيب عن قيادة الفريق من الملعب... وخلال فترة غيابه سيقود مساعده خوانما ليو الفريق الأول خلال التدريبات والمباريات لحين عودته. ومن المتوقع عودة بيب للفريق بعد فترة التوقف الدولية المقبلة».

وسيكون التوقف الدولي المقبل خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول).

وحصد سيتي المتوج بلقب الدوري الممتاز 5 مرات في آخر 6 مواسم، وفاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي، وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، 6 نقاط من مباراتين في الدوري هذا الموسم، ليتقاسم الصدارة مع برايتون وآرسنال.

وسينتقل سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد الوافد الجديد يوم السبت المقبل، قبل استضافة فولهام في الثاني من سبتمبر المقبل.