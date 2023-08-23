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رونالدو للحكم الصيني: استيقظ!

23
AUGUST
2023
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أظهرت لقطات فيديو، تم تداولها على نطاق واسع، هجوماً لفظياً للبرتغالي رونالدو، قائد فريق النصر، على حكم مباراتهم أمام شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الإقصاء الآسيوية، قائلاً: استيقظ!

 

 

كان الدون البرتغالي قد عانى تجاهل الحكم الصيني الدولي فو مينغ عدداً من الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق الضيف خلال المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك في الرياض، ومنها لمسة يد للكرة من المدافع داخل منطقة الجزاء، وكذلك عرقلة واضحة تعرّض لها رونالدو داخل الصندوق.

وبين الشوطين مر رونالدو إلى جانب الحكم قائلاً بصوت مسموع: استيقظ! في إشارة إلى استيائه من قراراته خلال الشوط الأول في ظل غياب تقنية «الفار»، وهي الملاحظة التي أدت إلى هجوم واسع النطاق على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يبدو أنه لا يكترث بالبطولة وبعدالة المنافسة بين جميع الفرق المشاركة.

وكان المدافع سلطان الغنام قد انتقد عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد في الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وطالب لاعبو النصر باحتساب ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة، منها اثنتان لرونالدو قرب نهاية الشوط الأول، لكنّ الحكم أمر باستئناف اللعب، مما أدى لانفعال قائد البرتغال بشدة.

وأشار الغنام: «هذه مباراة حساسة، أستغرب من عدم وجود حكم الفيديو المساعد. كانت لنا ركلتان أو ثلاث ركلات جزاء واضحة».

وكان النصر قد أفلت من الغياب عن دوري أبطال آسيا بفوزه المتأخر على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4 - 2 بعد أن كان متأخراً 1 - 2 قبل دقيقتين من النهاية.

وتقدم النصر عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا (11)، لكنّ شباب الأهلي ردَّ عبر ثنائية يحيى الغساني (18 و46).

وفي حين بدا النصر في طريقه للفشل في خوض غمار البطولة القارية، عادل سلطان الغنام قبل دقيقتين من النهاية (88) قبل أن يسجل تاليسكا هدف التقدم (90+5) ويؤكد الوافد الجديد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش فوز فريقه (90+7).

وعاد النصر إلى منافسات دوري الأبطال بعد غيابه عن الموسمين الماضيين، حيث سيقوده إلى جانب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات كبرى، على غرار السنغالي ساديو مانيه، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا، ومواطنه غيسلان كونان، الذي حل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.

وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث تُوج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدّم بداية سيئة جداً في الدوري المحلي، حيث خسر أول مباراتين.

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