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هل تطيح «قُبلة هيرموسو» رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من منصبه؟

23
AUGUST
2023
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تصاعدت حملة الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، على خلفية تقبيله نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو على شفتيها، بعد فوز «لا روخا» بكأس العالم للسيدات؛ حيث ذهب البعض للمطالبة باستقالته.

 

 

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة، الثلاثاء، أنه سيدعو لجمعية عمومية غير عادية الجمعة «كمسألة عاجلة» لمعالجة ما حصل.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تسلّم مهامه في يونيو (حزيران) 2018، قد أكد أن اعتذار روبياليس (45 عاماً) «غير كافٍ»، وأن «ما رأيناه كان تصرفاً غير مقبول» بعدما عمد إلى تقبيل هيرموسو (33 عاماً) على شفتيها، عقب فوز إسبانيا على إنجلترا 1- صفر، في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو معانقتهن.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مع الملك فيليبي السادس: «أعتقد أيضاً أن الاعتذار الذي قدمه روبياليس غير كافٍ؛ بل وأعتقد أنه غير مناسب، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك».

وعندما سُئل عما إذا كان يريد استقالة روبياليس، اكتفى سانشيز بالتذكير بأن الاتحاد ليس منظمة تابعة للحكومة الإسبانية، وبعبارة أخرى، لا يمكنه التدخل في شؤونه.

وقال خلال حفل استقبال المنتخب الإسباني، الثلاثاء: «إن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون -وأنا مقتنع أنه سيكون- قرن النساء على جميع الجبهات».

وأردف: «أعتقد أن كرة القدم النسائية والرياضة النسائية لها مستقبل باهر. كل ما يمكننا قوله بوصفنا ممثلين للمجتمع الإسباني، هو أن إسبانيا فخورة بكم».

وحضر روبياليس أيضاً حفل الاستقبال، وتلقى تحية فاترة من سانشيز عند وصوله. وضمن السياق ذاته، دعت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس، الاثنين، روبياليس إلى الاستقالة، قائلة إن «أعذاره غير مجدية على الإطلاق»، بينما قالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، إن القبلة غير الرضائية هي «نوع من العنف الجنسي الذي تعاني منه جميع النساء يومياً».

وتابعت مونتيرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «الأمر بسيط للغاية. يتبادل شخصان القبل إذا أرادا ذلك، إذا كانت هناك موافقة. نعم فقط هي نعم».

كما طالبت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان «السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة» نظراً لخطورة «الحادث»، مؤكدة: «إن بروتوكول المجلس الأعلى للرياضة لمكافحة العنف الجنسي يتضمن التقبيل بالقوة... باعتباره سلوكاً غير مقبول يؤدي إلى عواقب فورية».

ومع ازدياد الجدل حول القبلة، اعتذر روبياليس، الاثنين، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: «بالتأكيد ارتكبت خطأ وعليَّ الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أي نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية؛ لكن في الخارج أحدثت فوضى».

وتابع روبياليس: «لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك... وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباهاً»، منتقداً الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

كما شدّد روبياليس على أنه يتمتع بـ«علاقة رائعة» مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها: «لم يعجبني ذلك»، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وقالت إن هذه اللحظة نابعة من «تصرف عاطفي طبيعي».

وتابعت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني: «كان تصرفاً عفوياً ومتبادلاً بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم».

وأضافت: «الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعاً كان رائعاً، وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان... لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم».

الشرق الأوسط
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