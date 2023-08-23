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خلاف بين بنزيمة ومدرب «الاتحاد» بسبب طريقة اللعب

23
AUGUST
2023
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كشفت مصادر مُطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة تبدو متوترة بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب فريق «الاتحاد»، والبرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الكُروي الأول، الذي يواصل حضوره مع الفريق منذ الموسم الماضي.

 

 

ووفق تلك المصادر، فإن المدرب سانتو أوضح أن اللاعب بنزيمة لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيمة للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو.

وطالب بنزيمة منحه شارة القيادة؛ لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو، وفقاً للمصادر، رفض هذا الطلب؛ بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيمة شارة القيادة أمام اللاعبين.

واجتمع نجم «ريال مدريد» السابق، والمتوَّج بجائزة أفضل مهاجم بالعالم 2022 مع سعد اللذيذ المفاوض السعودي في صفقة قدوم بنزيمة، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.

وظهر بنزيمة بصورة مميزة في بطولة «كأس الملك سلمان للأندية العربية»، إذ سجل 3 أهداف، وساهم بهدف، لكنه في «الدوري السعودي للمحترفين» لم يظهر حتى الآن، وغاب عن التسجيل في مواجهتي «الرائد» و«الطائي» التي كسبها «الاتحاد».

الشرق الأوسط
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