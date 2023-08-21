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قادت إسبانيا للفوز.. واكتشفت وفاة والدها بعد التتويج باللقب

21
AUGUST
2023
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أن أولغا كارمونا التي وقّعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
 
وقال الاتحاد الإسباني في بيان "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".
 
وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".
 
وأهدت كارمونا، لاعبة ريال مدريد، هدفها لوالدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخرا، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه "ميرتشي".
 
وقالت كارمونا لمحطة "لا أونا" الإسبانية الرسمية بعد نهاية المباراة بقليل "أريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخرا، احتفلت بالهدف بهذا القميص".
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