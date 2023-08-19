فوز النجمة والصفاء على التضامن والحكمة في بطولة كرة القدم

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حقق النجمة فوزه الثالث تواليا في الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم على التضامن صور 3 – 0 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة الثالثة.

وسجل للنجمة محمد صادق والكابتن قاسم الزين (2) في الدقائق 21 و79 و94.

ورفع النجمة رصيده الى تسع نقاط محققا العلامة الكاملة في الدوري، وتصدر موقتا في انتظار مباراة البرج صاحب النقاط الست والراسينغ غدا في جونية، في حين عانى التضامن خسارته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الصفاء فوزا اول هذا الموسم على الحكمة بيروت الذي عانى خسارته الثالثة تواليا 3 – 1 (الشوط الاول 1 – 0).

سجل للصفاء الهولندي جوردي دينيس بروين ثلاث اصابات “هاتريك” في الدقائق 16 و49 و 68. وللحكمة فينيسوس كالاماري في الدقيقة 63.

ورفع الصفاء رصيده الى اربع نقاط، في حين بقي الحكمة من دون نقاط.