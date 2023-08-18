اللجنة الأولمبية اللبنانية أكملت تشكيل لجانها الفرعية

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شكلت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في جلسة عمل عقدتها برئاسة رئيسها بيار جلخ وحضور سبعة اعضاء (غاب الامين العام جودت شاكر لدواع صحية)، بقية اللجان الفرعية التابعة لها وهي: لجنة الانظمة وشؤون الاتحادات الوطنية، لجنة التسويق، لجنة التضامن الأولمبي، لجنة الطب الرياضي، لجنة الرياضة للجميع واليوم الأولمبي، لجنة الدورات، لجنة الثقافة والأكاديمية، لجنة الرياضة والبيئة، لجنة المرأة، لجنة المشتريات، لجنة العلاقات العامة والبروتوكول، لجنة المواهب، لجنة الأمور المستعجلة.



وعرض جلخ "آخر المعطيات بالنسبة الى المبادرة الوفاقية التي طرحتها اللجنة الأولمبية لأجل طي صفحة النزاع الأولمبي (...)".



وقررت اللجنة التعاقد مع مجموعة من المحامين لتولي متابعة الملفات الناجمة عن "النزاع الأولمبي" والدفاع عن اللجنة الأولمبية لدى المحاكم المدنية. واستكمال إعداد ملف المنح المالية للاعبين واللاعبات تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس السنة المقبلة.