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لتعويض الراحلين.. نجم عربي في الطريق إلى ليفربول

17
AUGUST
2023
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول الإنجليزي بدأ مفاوضات مع فيورنتينا الإيطالي، من أجل ضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط.
 
وتأتي محاولات الـ"ريدز" لضم أمرابط بعد فشله في التعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، الذين فضلا الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي مؤخرا.
 
وكانت "سكاي سبورتس" أشارت في وقت سابق إلى مساعي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم أمرابط، الذي تألق مع منتخب "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، ولعب دورا محوريا في وصوله الدور قبل النهائي.
 
ولعب أمرابط (26 عاما) تحت قيادة الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، عندما كان يدرب أوتريخت الهولندي، الفريق الأسبق للاعب.
 
لكن "سكاي سبورتس" قالت إن مانشستر يونايتد تراجع عن الصفقة لأسباب مادية.
 
وأوضحت أن ليفربول يسعى للتعاقد مع أمرابط، لتغطية العجز الكبير في وسط الملعب بعد رحيل جوردان هندرسون وفابينيو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وألكس أوكسليد تشامبرلين وأرثر ميلو، مع ضم لاعبين اثنين فقط هما دومينيك سبوسلاي وألكسيس ماك أليستر.
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