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بطولة لبنان للفئات العمرية في السباحة تسجيل 19 رقم قياسي محلي

17
AUGUST
2023
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نظم الاتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان للفئات العمرية (٨-٩سنوات ، 10-11 ،١٢-١٣ ، ١٤-١٥، ١٦-١٧ و١٨ سنة وما فوق ذكور واناث ) لحوض 50 متر لعام ٢٠٢٣  في المسبح الأولمبي لنادي الرحاب الرياضي - زحلة على مدى ثلاثة ايام  بمشاركة ٤١١ سباح وسباحة ، ينتمون الى ٢٤ ناد اتحادي وهم : الجزيرة، النجاح، المون لاسال، الجمهور، العهد، فوربي  ، السبرينغ هيلز ، اللبناني للسيارات والسياحة، اوركا، المطيلب، ١٨٧٥ ، الصفرا مارين ، لاكولينا ، البالما ، الديكاتلون، اللويزه، غولدن بيتش ، الفجر، بل اوريزون، الجيش، ساتيليتي، الرحاب، هوليدي بيتش اكوامارينا  تنافسوا  لاحراز لقب  ١٧٤  سباق  و ١٧٤ ميدالية  ذهبية وفضية وبرونزية . 
 
فبحضور جمهور غفير ملأ مسبح نادي الرحاب تقدمه رئيس وأعضاء الاتحاد ورؤساء ومندوبو الاندية المشاركة جرت المنافسات، مع الملاحظة انه تم تسجيل ١٩ رقم قياسي محلي  ( ٦ ارقام لنادي الجزيرة،٥ ارقام لنادي النجاح  ، ٤ ارقام لنادي الفوربي،  ٣ ارقام لنادي الديكاتلون ورقم لنادي الاكوامارينا ).وفي ما يلي الارقام القياسية المسجلة:
 
 
 
*فئة ٨-٩ سنوات اناث 
- سباق ٥٠ متر ظهر ٣٨.٣٠ثانية  رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي (الرقم السابق ٤١.٨٧  للسباحة آيا  مجذوب من نادي البالما).
- سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٢٥.٤٢ دقيقة (رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي الرقم السابق ١.٢٧.٣١  للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح).
 
*فئة ١٠-١١ سنة اناث 
- سباق ١٠٠ متر فراشة ١.١٧.٠٧دقيقة(رقم قياسي جديد للسباحة النا شعبان من نادي النجاح  الرقم السابق 1.17.38  للسباحة رولا الحارس من نادي الجزيرة)
 
 
*فئة ١٦-١٧ سنة اناث 
- سباق ٥٠ متر صدر ٣٢.٨٧ ثانية (رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ٣٣.١٠ ث  للسباحة نفسها)
- سباق ١٠٠ متر صدر ١.١٠.٣٢ د(رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ١.١١.٥٧ د للسباحة نفسها).
- سباق ٢٠٠ متر صدر ٢.٣٦.٠٦د (رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ٢.٤١.٤٥د للسباحة نيبال يموت من نادي الجزيرة)
- سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٠٦.٨١د(رقم قياسي جديد للسباحة تالين مراد من نادي الفوربي الرقم السابق ١.٠٨.١٨د للسباحة جينيفر ملاح من نادي المون لاسال)
- سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.٢٣.٥٢د( رقم قياسي جديد للسباحة تالين مراد من نادي الفوربي الرقم السابق ٢.٢٧.٩٢د للسباحة سيمون كباره من نادي المون لاسال)
- سباق ٤٠٠ متر بدل مختلط ٣.٥٦.٢٣ د(رقم قياسي جديد لفريق نادي الجزيرة الرقم السابق ٤.٠٧.٧٢ للفريق نفسه)
 
*فئة ١٤-١٥ سنة اناث 
- سباق ٨٠٠ متر حرة ٩.١٩.٨٦ د (رقم قياسي جديد للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح الرقم السابق ٩.٢٥.٣٦ د للسباحة غبريالا الدويهي من نادي تاتكوامارينا).
 
 
*فئة ٨-٩ سنوات ذكور 
- سباق ٥٠ متر حرة ٣٢.٩٦ ثانية (رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون ، الرقم السابق ٣٣.٦٤ث للسباح جوني ناضر من نادي المطيلب).
- سباق ١٠٠ متر حرة ١.١٥.٤٦ د(رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون  الرقم السابق ١.١٦.١١ د للسباح جوني ناضر من نادي المطيلب).
- سباق ٥٠ متر فراشة ٣٩.١٢ ثانية رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون ، الرقم السابق ٣٩.١٢ ثانية  للسباح مارك بسيط من نادي المطيلب).
 
 
*فئة ١٢-١٣ سنة ذكور 
- سباق ١٥٠٠ متر حرة ١٨.١٤.٧٧ دقيقة (رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق  ١٨.٢٨.٠٧للسباح جود بو كروم من نادي النجاح).
- سباق ٨٠٠ متر حرة ٩.٣٨.٢٦ د(رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق ٩.٤٣.٩١للسباح جود بو كروم من نادي النجاح).
- سباق ٢٠٠ متر فراشة ٢.٢٨.٩٤د( رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق 2.29.35 د للسباح احمد صفيا من نادي النجاح.
 
 
*فئة ١٦-١٧ سنة ذكور 
- سباق ١٠٠ متر ظهر ٥٧.٨٩ ثانية(رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق٥٨.١٥ للسباح نفسه).
- سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.٠٩.٣٠دقيقة( رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق ٢.١٥.٥٨ د للسباح منذر كباره من نادي المون لاسال).
 
 
*فئة  ١٨ سنة وما فوق  ذكور 
- سباق ٥٠ متر حرة ٢٢.٧٧ثانية( رقم قياسي جديد للسباح سيمون الدويهي من نادي اكوامارينا ، الرقم السابق ٢٣.٣٥ للسباح نفسه)
 
 
تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين والآسيويين وهم ساشا عاصي  ومحمد دعبول وساندرا بصبوص و رفيف دندشلي .
.
في الختام تولى كل من رئيس الاتحاد  الدكتور طوني نصار والأمين العام فريد ابي رعد و أمين صندوق الاتحاد احمد زعرور واعضاء الاتحاد رولا الخطيب وجورج جلخ والمحامي رامي ادهمي توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات.
 
 
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