بطولة لبنان للفئات العمرية في السباحة تسجيل 19 رقم قياسي محلي

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نظم الاتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان للفئات العمرية (٨-٩سنوات ، 10-11 ،١٢-١٣ ، ١٤-١٥، ١٦-١٧ و١٨ سنة وما فوق ذكور واناث ) لحوض 50 متر لعام ٢٠٢٣ في المسبح الأولمبي لنادي الرحاب الرياضي - زحلة على مدى ثلاثة ايام بمشاركة ٤١١ سباح وسباحة ، ينتمون الى ٢٤ ناد اتحادي وهم : الجزيرة، النجاح، المون لاسال، الجمهور، العهد، فوربي ، السبرينغ هيلز ، اللبناني للسيارات والسياحة، اوركا، المطيلب، ١٨٧٥ ، الصفرا مارين ، لاكولينا ، البالما ، الديكاتلون، اللويزه، غولدن بيتش ، الفجر، بل اوريزون، الجيش، ساتيليتي، الرحاب، هوليدي بيتش اكوامارينا تنافسوا لاحراز لقب ١٧٤ سباق و ١٧٤ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

فبحضور جمهور غفير ملأ مسبح نادي الرحاب تقدمه رئيس وأعضاء الاتحاد ورؤساء ومندوبو الاندية المشاركة جرت المنافسات، مع الملاحظة انه تم تسجيل ١٩ رقم قياسي محلي ( ٦ ارقام لنادي الجزيرة،٥ ارقام لنادي النجاح ، ٤ ارقام لنادي الفوربي، ٣ ارقام لنادي الديكاتلون ورقم لنادي الاكوامارينا ).وفي ما يلي الارقام القياسية المسجلة:

*فئة ٨-٩ سنوات اناث

- سباق ٥٠ متر ظهر ٣٨.٣٠ثانية رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي (الرقم السابق ٤١.٨٧ للسباحة آيا مجذوب من نادي البالما).

- سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٢٥.٤٢ دقيقة (رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي الرقم السابق ١.٢٧.٣١ للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح).

*فئة ١٠-١١ سنة اناث

- سباق ١٠٠ متر فراشة ١.١٧.٠٧دقيقة(رقم قياسي جديد للسباحة النا شعبان من نادي النجاح الرقم السابق 1.17.38 للسباحة رولا الحارس من نادي الجزيرة)

*فئة ١٦-١٧ سنة اناث

- سباق ٥٠ متر صدر ٣٢.٨٧ ثانية (رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ٣٣.١٠ ث للسباحة نفسها)

- سباق ١٠٠ متر صدر ١.١٠.٣٢ د(رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ١.١١.٥٧ د للسباحة نفسها).

- سباق ٢٠٠ متر صدر ٢.٣٦.٠٦د (رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة الرقم السابق ٢.٤١.٤٥د للسباحة نيبال يموت من نادي الجزيرة)

- سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٠٦.٨١د(رقم قياسي جديد للسباحة تالين مراد من نادي الفوربي الرقم السابق ١.٠٨.١٨د للسباحة جينيفر ملاح من نادي المون لاسال)

- سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.٢٣.٥٢د( رقم قياسي جديد للسباحة تالين مراد من نادي الفوربي الرقم السابق ٢.٢٧.٩٢د للسباحة سيمون كباره من نادي المون لاسال)

- سباق ٤٠٠ متر بدل مختلط ٣.٥٦.٢٣ د(رقم قياسي جديد لفريق نادي الجزيرة الرقم السابق ٤.٠٧.٧٢ للفريق نفسه)

*فئة ١٤-١٥ سنة اناث

- سباق ٨٠٠ متر حرة ٩.١٩.٨٦ د (رقم قياسي جديد للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح الرقم السابق ٩.٢٥.٣٦ د للسباحة غبريالا الدويهي من نادي تاتكوامارينا).

*فئة ٨-٩ سنوات ذكور

- سباق ٥٠ متر حرة ٣٢.٩٦ ثانية (رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون ، الرقم السابق ٣٣.٦٤ث للسباح جوني ناضر من نادي المطيلب).

- سباق ١٠٠ متر حرة ١.١٥.٤٦ د(رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون الرقم السابق ١.١٦.١١ د للسباح جوني ناضر من نادي المطيلب).

- سباق ٥٠ متر فراشة ٣٩.١٢ ثانية رقم قياسي جديد للسباح محمد سلامة من نادي الديكاتلون ، الرقم السابق ٣٩.١٢ ثانية للسباح مارك بسيط من نادي المطيلب).

*فئة ١٢-١٣ سنة ذكور

- سباق ١٥٠٠ متر حرة ١٨.١٤.٧٧ دقيقة (رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق ١٨.٢٨.٠٧للسباح جود بو كروم من نادي النجاح).

- سباق ٨٠٠ متر حرة ٩.٣٨.٢٦ د(رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق ٩.٤٣.٩١للسباح جود بو كروم من نادي النجاح).

- سباق ٢٠٠ متر فراشة ٢.٢٨.٩٤د( رقم قياسي جديد للسباح بيار شليطا من نادي النجاح ، الرقم السابق 2.29.35 د للسباح احمد صفيا من نادي النجاح.

*فئة ١٦-١٧ سنة ذكور

- سباق ١٠٠ متر ظهر ٥٧.٨٩ ثانية(رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق٥٨.١٥ للسباح نفسه).

- سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.٠٩.٣٠دقيقة( رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق ٢.١٥.٥٨ د للسباح منذر كباره من نادي المون لاسال).

*فئة ١٨ سنة وما فوق ذكور

- سباق ٥٠ متر حرة ٢٢.٧٧ثانية( رقم قياسي جديد للسباح سيمون الدويهي من نادي اكوامارينا ، الرقم السابق ٢٣.٣٥ للسباح نفسه)

تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين والآسيويين وهم ساشا عاصي ومحمد دعبول وساندرا بصبوص و رفيف دندشلي .

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في الختام تولى كل من رئيس الاتحاد الدكتور طوني نصار والأمين العام فريد ابي رعد و أمين صندوق الاتحاد احمد زعرور واعضاء الاتحاد رولا الخطيب وجورج جلخ والمحامي رامي ادهمي توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات.