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السيتي يضيف لقبا جديدا لإنجازاته ويتوج بكأس السوبر الأوروبية

17
AUGUST
2023
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توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الأربعاء في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
 
وخرج سيتي منتصرا من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنويا بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.
 
وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.
 
وخاض سيتي المباراة بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، فيما كسب إشبيلية حق المشاركة فيها بعدما نال لقب "يوروبا ليغ" لمرة سابعة قياسية.
 
وكما حصل في مشاركاته الخمس الأخيرة في هذه المباراة، فشل إشبيلية في الخروج منتصرا ليكتفي حتى الآن بالفوز مرة واحدة، وكانت في مشاركته الأولى عام 2006 على حساب مواطنه برشلونة (3-0).
 
رقم قياسي لغوارديولا
 
بعدما قاد الفريق إلى ثلاثية نادرة الموسم الماضي، دخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا تاريخ الكأس السوبر بعدما بات المدرب الأكثر فوزا بها مشاركة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
 
فاز ابن الـ52 عاما بالكأس السوبر مع فريق ثالث مختلف، بعدما سبق له أن أحرزها مع برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني عام 2013.
 
أما أنشيلوتي، فأحرزها عامي 2003 و2007 مع مواطنه ميلان و2014 و2022 مع فريقه الحالي ريال مدريد.
 
وخلافا لما حصل له في مباراة درع المجتمع التي يفتتح بها موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام أرسنال بركلات الترجيح (تعادلا 1-1 في الوقت الأصلي)، خرج سيتي منتصرا هذه المرة في مباراة تخلف خلالها بهدف للمغربي يوسف النصيري (25) قبل أن يرد في الشوط الثاني عبر كول بالمر (63).
 
وكان بإمكان النصيري الوصول إلى شباك بطل الدوري الممتاز في أكثر من مناسبة قبل هدف التعادل، لكنه لم يحسن التعامل مع الموقف واصطدم بتألق الحارس البرازيلي إيدرسون.
 
وفي ظل التعادل، احتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لرجال غوارديولا.
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