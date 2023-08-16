living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منتخب لبنان الى أبو ظبي لخوض 3 مباريات ودية

16
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الى أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة) لخوض ثلاث مباريات ضمن تحضيرات منتخب الأرز لنهائيات كأس العالم التي ستقام في اندونيسيا والفيليبين واليابان بين 25 آب الجاري و10 ايلول المقبل.

وسيخوض منتخب الأرز 3 مباريات ودية في ابو ظبي ضد نظيره المصري الخميس 17 الجاري وضد المنتخب المكسيكي الجمعة 18 آب وضد جامعة كنساس الأميركية السبت 19 آب.ثم تغادر البعثة الى اندونيسيا لخوض كأس العالم.

وكان منتخب لبنان خاض مباراة ودية تحضيرية مساء الثلاثاء على ملعب مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) ضد منتخب ساحل العاج بحضور جمهور حاشد ومن بينه عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني .واسفرت المباراة عن فوز المنتخب الضيف(77-67).وجاءت نتيجة الارباع كالآتي:(16-11)(36-32)(62-47)(77-67).وكان افضل مسجل في اللقاء وائل عرقجي (20 نقطة).
AD

قاد المباراة طاقم من الحكام الدوليين اللبنانيين المؤلف من رباح نجيم وزياد طنوس وعادل خويري.

يشار الى ان منتخب لبنان سيخوض مبارياته في كأس العالم في جاكرتا(اندونيسيا) ضمن المجموعة الثامنة وسيواجه لاتفيا في 25 آب الجاري وكندا في 27 الجاري وفرنسا في 29 آب الجاري ضمن الدور الأول.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   